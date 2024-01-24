В ФХР отметили, что в хоккее намного меньше случаев допинга, чем в других видах спорта

Гендиректор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов отметил, что допинг в хоккее бесполезен

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Хоккей практически чист от допинга. Такое мнение на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту высказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов.

"К сожалению, сейчас идет дело по "Салавату Юлаеву". Кто-то накормил детей мельдонием, что просто какой-то кошмар, - сказал Курбатов. - Хотя все скандалы прогремели, все должны знать, что это плохо и бесполезно. Нет медицинских фактов, что он что-то сильно улучшает".

"Мы ведем борьбу. У нас нулевая толерантность к допингу. В сравнении с другими видами спорта хоккей выглядит лучше и чище", - добавил он.

7 апреля 2023 года пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что в допинг-пробах семи игроков "Толпара" был найден мельдоний, который входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства с 1 января 2016 года. 25 августа 2023 года телеграм-канал Baza сообщил, что семь игроков "Толпара" обвинили тренера по физподготовке в том, что он заставлял их принимать допинг. В пресс-службе уфимского "Салавата Юлаева", в систему которого входит "Толпар", сообщили ТАСС, что обвинения являются частью стратегии защиты представителей некоторых игроков.