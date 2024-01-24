В ФХР признали, что программа импортозамещения в хоккее пока не работает

На уровне детских школ идет закупка недорогих зарубежных брендов

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Программа импортозамещения хоккейной амуниции в России пока не работает. Такое мнение высказал генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов на первом заседании комитета Государственной думы по физической культуре и спорту.

"Программа импортозамещения по отношению к хоккею не работает. У нас есть "Заряд", который делает что-то похожее на мировые стандарты. Ими играет порядка 2% профессиональных хоккеистов, детский спорт обеспечен", - сказал Курбатов.

"Но на уровне детских школ все равно идет закупка по серому импорту недорогих зарубежных брендов", - добавил он.