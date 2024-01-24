Футболист ЦСКА Давила считает, что "Зенит" отличается игровым стилем от других клубов РПЛ

В петербургском клубе выступают много бразильских футболистов

ТАСС, 24 января. Игровой стиль петербургского "Зенита" отличается от других команд Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ), поскольку за него выступает большое количество бразильских футболистов. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал чилийский нападающий московского ЦСКА Виктор Давила.

"В Мексике (где футболист выступал до перехода в ЦСКА - прим. ТАСС) много латиноамериканцев, там в командах может быть до 10 игроков из Южной Америки. Таким образом, местный чемпионат очень похож на другие лиги Южной Америки, - сказал Давила. - Там много пауз, индивидуальной работы с мячом, демонстрации техники. В России же латиноамериканцев не так много, хотя они тоже есть. Это позволяет не терять собственный игровой стиль - более силовой, интенсивный и быстрый футбол".

"Да, в "Зените" много латиноамериканцев, и поэтому он сильно отличается своим игровым стилем от остальных российских команд, но одна такая команда не меняет облик всего чемпионата. У нас в ЦСКА тоже есть и латиноамериканцы, и легионеры из других стран, но команда имеет свое лицо, которое не меняется от наличия или отсутствия игроков из той или иной страны. Так же и РПЛ: пусть в "Зените" множество бразильцев, они не могут изменить стиль футбола во всей лиге", - добавил он.

"Зенит" после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 36 очками. Лидирует "Краснодар", имеющий на счету 38 очков.