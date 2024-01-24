Поздняков: российский спорт будет возвращаться на международную арену через Азию

Глава Олимпийского комитета России отметил, что возвращение будет проходить через детско-юношеский спорт

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Путь возвращения российского спорта на международную арену лежит через Азию. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков, выступая на презентации Первых зимних международных спортивных игр "Дети Приморья", которая проходит в рамках выставки-форума "Россия".

"Проекты, которые реализует Приморский край, являются знаковыми, весомыми спортивными событиями, - сказал Поздняков. - Игры "Дети Азии" прошли с большим успехом, они стали эталоном проведения подобного рода международных спортивных мероприятий. Сегодня мы находимся на финишной прямой проекта "Дети Приморья", который соединит ближайшие страны на Дальнем Востоке. Путь возвращения российского спорта на международную арену лежит через эти страны, через Азию".

"Возвращение российского спорта будет проходить через детско-юношеский спорт. И этот проект полностью соответствует этим задачам. Это основа будущего олимпийского движения", - добавил глава ОКР.

Первые зимние международные спортивные игры "Дети Приморья" пройдут с 18 по 23 февраля в Приморском крае. В соревнованиях примут участие спортсмены из муниципальных образований региона, субъектов России, а также из Белоруссии, КНДР, Китая и других государств. Всего ожидается участие более 1,5 тыс. человек, включая спортсменов, спортивных судей и волонтеров.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.