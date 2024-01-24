В турнире Ивана Ярыгина впервые примут участие борцы из Южной Америки

Всего на турнире выступят спортсмены из 23 стран

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Спортсмены из Южной Америки впервые примут участие в турнире Ивана Ярыгина по вольной борьбе в Красноярске. Об этом на пресс-конференции сообщила вице-президент Объединенного мира борьбы Наталья Ярыгина.

Юбилейный, XXXV турнир Ивана Ярыгина пройдет в Красноярске 25-28 января. В нем примут участие спортсмены из 23 стран. В прошлом году на соревнованиях выступили борцы из 12 государств.

"Из Аргентины, Венесуэлы, Эквадора к нам приехали. Никогда у нас Южная Америка не бывала", - сообщила Ярыгина.

По словам министра спорта Красноярского края Дениса Петровского, турнир Ивана Ярыгина стал визитной карточкой региона на международной спортивной арене. Директор Центра подготовки сборных команд России Георгий Брюсов отметил, что наряду с российской сборной, одним из сильнейших участников турнира станет сборная Ирана.

Турнир имени Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск.