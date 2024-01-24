Поздняков: МОК не доверяет международным федерациям в вопросе допуска российских атлетов

Отобравшиеся и получившие допуск на Олимпиаду в Париже спортсмены из России и Белоруссии будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета (МОК) подвергнуть получивших допуск на Олимпийские игры в Париже россиян и белорусов говорит о недоверии организации к международным федерациям. Об этом ТАСС заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

18 января официальный представитель МОК Марк Адамс заявил, что отобравшиеся и получившие допуск на Олимпийские игры в Париже спортсмены из России и Белоруссии будут подвергнуты повторной проверке с участием независимых организаций.

"Это показывает уровень недоверия международным спортивным федерациям, которые допускали наших спортсменов в нейтральном статусе", - сказал Поздняков.

8 декабря МОК допустил россиян и белорусов до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. МОК сообщил, что россияне и белорусы не будут допущены до всех командных соревнований. В участии в Олимпиаде также будет отказано лицам, активно поддерживающим военные действия. Не будут допущены до Олимпиады лица, связанные с армией или организациями национальной безопасности. Официальные лица аккредитованы на соревнования не будут. На Олимпиаде будет запрещена демонстрация официальной символики России и Белоруссии. 14 декабря в МОК сообщили, что лицензии для участия в Играх получили шесть россиян и пять белорусов.