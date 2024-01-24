Третьяк: российские хоккеисты готовы вернуться на международную арену

Глава Федерации хоккея России отметил, что национальной команде недостаточно игр с командами Казахстана и Белоруссии

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Сборные России по хоккею готовы вернуться на мировую арену. Такое мнение журналистам высказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

"Главная задача - воспитание и подготовка тренеров, - сказал Третьяк. - Одна из главных задач - вернуться на мировую арену. Мы готовы вернуться на чемпионат мира и Олимпийские игры. Играем с командами Казахстана и Белоруссии, но это, к сожалению, мало для нас. Мы готовы вернуться на мировую арену".

"Мы также обсудим с Минпромторгом вопрос импортозамещения, это важно для нас. Также мы хотим поднять на самый высокий уровень наш студенческий хоккей. Для этого важно увеличить количество хоккейных стадионов в вузах", - добавил он.

Третьяк рассказал о перспективах возвращения России на международную арену. "На сегодняшний день сложно об этом сказать. Идут разговоры между Национальной хоккейной лигой и IIHF об участии профессиональных хоккеистов в Олимпиаде. Но мы в этих переговорах не участвуем, поэтому не можем сказать, как они идут", - отметил он.