"Сибирь" подала апелляцию на решение о технических поражениях в четырех матчах КХЛ

17 января КХЛ сняла с новосибирского клуба четыре очка за превышение лимита на легионеров

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Хоккейный клуб "Сибирь" подал апелляцию на решение о присуждении команде технических поражений в четырех матчах Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за нарушения лимита на легионеров. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

"Сибирь" подала апелляцию. Она будет рассмотрена в соответствии с регламентом", - сказал Курбатов.

17 января КХЛ сняла с "Сибири" четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров. Помимо легионеров Тревора Мерфи, Энди Андреоффа и Тэйлора Бека, в четырех встречах регулярного чемпионата в заявку команды входил защитник Федор Гордеев, который перед началом сезона имел иностранное спортивное гражданство.

Апелляция будет рассмотрена совместной дисциплинарной палатой ФХР и КХЛ. Она рассматривает споры, в которых одна из сторон является субъектом соревнований, проводимых ФХР, а другая - субъектом соревнований, проводимых КХЛ.