ФХР может обратиться в Спортивный арбитражный суд по делу Федотова

Федерация хоккея России была оштрафована на $5,6 тыс.

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России (ФХР) рассматривает возможность подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации хоккея (IIHF) по делу вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

"IIHF оставила в силе решение. Мы сейчас смотрим, идти ли нам в CAS, все равно будет разбирательство, - сказал Курбатов. - Штраф - вторичная вещь. Первичная - права на Федотова".

4 августа 2023 года IIHF встала на сторону клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Филадельфия" в споре с ЦСКА относительно прав на Федотова - американский клуб перенес срок действия его контракта с сезона-2022/23 на сезон-2023/24 из-за службы хоккеиста в армии. Международная федерация наложила на ЦСКА годичный запрет на международные трансферы, а Федотов с 1 сентября был дисквалифицирован до конца 2023 года, так как не вернулся в расположение клуба НХЛ. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрешила ЦСКА заявлять Федотова на матчи чемпионата после того, как Генпрокуратура донесла до лиги и Федерации хоккея России (ФХР) свою позицию о незаконности решения IIHF в плане прав спортсмена на труд.

После появления Федотова на льду в первом матче IIHF оштрафовала ФХР на $5,6 тыс. В CAS в середине января сообщили, что арбитраж зарегистрировал апелляции от Федотова и ЦСКА на решение IIHF.