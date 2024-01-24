Чилийский футболист Давила недоволен игровым временем в ЦСКА

Нападающий не провел ни одного полного матча

ТАСС, 24 января. Чилийский нападающий Виктор Давила недоволен игровым временем, которое он получает в московском футбольном клубе ЦСКА. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

Игрок перешел в ЦСКА перед началом сезона-2023/24 и провел 15 матчей в различных турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.

"Конечно, я недоволен игровым временем, - сказал Давила. - Я не сыграл ни одного полного матча в первой части сезона, если суммировать все сыгранные минуты и поделить на 90, то не выйдет даже пяти полных игр. При этом у меня пять результативных действий. Думаю, это хороший показатель, учитывая мое игровое время".

Футболист прокомментировал дебютный отрезок в столичном клубе. "Я прекрасно понимал, что приеду в команду в худшем физическом состоянии, чем у моих новых партнеров, много времени я провел в ожидании трансфера - случился длительный простой в тренировках, - рассказал Давила. - Также понимал, что со временем, по прошествии адаптации, я нагоню партнеров как по физическим кондициям, так и по игровым. Перед зимней паузой мы вместе с моей командой подвели некий итог первого отрезка в России - проанализировали все мельчайшие детали и пришли к выводу, что, учитывая небольшое количество моего игрового времени, я сумел воспользоваться им вполне достойно. Это не мое личное суждение, сейчас можно найти кучу самой разной статистики по любому игроку в мире. Учитывая количество матчей, в которых я принял участие, количество сыгранных минут, я хорошо использовал свои шансы".

Давиле 26 лет, он перешел в ЦСКА из мексиканского "Леона", подписав с московским клубом контракт на четыре года. Ранее игрок также играл за чилийский клуб "Уачипато" и мексиканские команды "Некакса" и "Пачука".

ЦСКА после 18 туров занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. На счету команды 28 очков.