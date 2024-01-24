Россиянка Калинская не сумела выйти в полуфинал Australian Open

В четвертьфинале Калинская проиграла в трех сетах китаянке Чжэн Циньвэнь

СИДНЕЙ, 24 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Калинская проиграла китаянке Чжэн Циньвэнь в четвертьфинальном матче Australian Open. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 6:3, 6:1 в пользу Чжэн Циньвэнь (12-й номера посева). Калинская выступала на турнире без номера посева. В полуфинале китаянка сыграет с украинкой Даяной Ястремской, которая попала в основную сетку соревнований благодаря победе в квалификации. На четвертьфинальной стадии Ястремская одолела чешку Линду Носкову (без номера посева). В другом полуфинале между собой сыграют действующая победительница турнира Арина Соболенко из Белоруссии (2) и четвертая ракетка мира американца Коко Гауфф (4).

До полуфинала в одиночных соревнованиях на взрослом уровне из представителей России дошел только Даниил Медведев, который в четвертьфинале победил поляка Хуберта Хуркача. В четверг четвертьфинальный матч среди юниоров проведет Влада Минчева.

Калинской 25 лет, она занимает 75-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и ни разу не выигрывала турниры под эгидой организации в одиночном разряде. Выход в четвертьфинал Australian Open - ее лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее россиянка не проходила далее второго круга на соревнованиях данной категории.

Чжэн Циньвэнь 21 год, она является 15-й ракеткой мира. В активе спортсменки два титула WTA. Выйдя в полуфинал Australian Open, китайская спортсменка показала лучший результат на турнирах Большого шлема. Ее прежним высшим достижением на турнирах данной категории был четвертьфинал US Open в 2023 году.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).