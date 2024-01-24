Представители 30 стран примут участие в фестивале силовых видов спорта в Красноярске

Фестиваль пройдет с 10 по 12 мая

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Спортсмены из порядка 30 стран примут участие в международном фестивале спорта, красоты и здорового образа жизни Siberian Power Show в Красноярске, в рамках которого проходят соревнования по силовым видам спорта. Об этом ТАСС сообщил министр спорта края Денис Петровский.

В 2023 году в фестивале принимали участие более 3 тыс. участников из 18 стран.

"В этом году, помимо турнира по вольной борьбе (турнир Ивана Ярыгина - прим. ТАСС), из больших мероприятий, где будет большое количество стран, - наш фестиваль Siberian Power Show. Предварительно подтвердилось количество участников из порядка 30 стран. Это ежегодное мероприятие, большой фестиваль, не только экстремальных или силовых, но и красивых видов спорта", - сообщил министр.

По его словам, фестиваль пройдет с 10 по 12 мая. Он также отметил, что ведутся переговоры о проведении в Красноярске других соревнований с международным участием как по летним, так и по зимним видам спорта, не уточнив, о каких турнирах идет речь.

Siberian Power Show проходит в Красноярске с 2016 года. В 2021 году фестиваль стал самым крупным в России. В прошлом году соревнования проходили в 30 видах спорта, таких как бодибилдинг, кроссфит, пауэрлифтинг, стронг, тяжелая атлетика.