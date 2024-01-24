Обвинение требует 9 лет лишения свободы для Промеса за контрабанду наркотиков

Футболист "Спартака" отсутствовал на заседании суда

ТАСС, 24 января. Прокуратура Амстердама потребовала приговорить к девяти годам лишения свободы нападающего московского "Спартака" Квинси Промеса по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает телеканал ESPN с заседания суда.

Промес отсутствовал на заседании суда, игрок находится на тренировочном сборе "Спартака" в ОАЭ.

Соответчика Промеса по данному делу Марилио В. прокуратура потребовала приговорить к восьми годам лишения свободы. Он является дальним родственником Промеса и находится под арестом с апреля 2023 года. По данным прокуратуры, они сыграли "решающую и координирующую роль" в контрабанде.

Преступление произошло в конце января 2020 года в порту Антверпена. Контрабандистам удалось выгрузить партию из 650 кг кокаина и перевезти ее в ангар недалеко от порта. Таможня перехватила другую партию, весом более 712 кг, на том же судне. Доказательства против подозреваемых в основном состоят из большого количества перехваченных сообщений.

Промесу 32 года, он выступает за "Спартак" с 2021 года, ранее нидерландец играл за команду с 2014 по 2018 год. В 2017 году футболист стал чемпионом России и обладателем суперкубка, в сезоне-2021/22 выиграл кубок страны. По итогам сезона-2022/23 Промес финишировал вторым в списке лучших бомбардиров Мир - Российской премьер-лиги, забив 20 голов в 27 матчах.

19 июня 2023 года суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Футболист был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен выплатить €7 тыс. пострадавшему в качестве компенсации. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом. 13 июля в пресс-службе Апелляционного суда Амстердама сообщили ТАСС, что футболист оспорил решение, но он не обязан лично присутствовать на апелляционных слушаниях по делу о нападении на двоюродного брата.