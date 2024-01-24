Суд в Москве удовлетворил иск врача фигуристов Шветского к журналисту Зеппельту

Ранее врач подал иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Никулинский районный суд Москвы признал правоту врача российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филиппа Шветского по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Суд полностью удовлетворил мои требования по каждому пункту", - сказал Шветский журналистам.

Заседание суда по иску Шветского к немецкому журналисту Хайо Зеппельту прошло в среду. Основанием для иска к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD стал видеоматериал, в котором журналист, по мнению врача, опорочил его репутацию, указав на его возможную причастность к попаданию допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой перед Олимпиадой в Пекине. Иск был подан 26 июля. В ноябре состоялось первое заседание.

"Нам хватило опровергнуть пять домыслов и в видеоматериале, вышедшем на телеканале, и в печатной информации, которая распространилась не только в Германии, но и по всему миру, с обвинением меня в допинге, представлении меня как представителя допинговой системы, допингового рецидивиста и виновного в допинговом случае у Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине", - раскрыл подробности судебного заседания Шветский.

"Суд обязал господина Хайо Зеппельта опровергнуть в том же порядке свои факты, о чем он говорил на телевидении и в прессе, и взыскать с него один рубль. После того, как я получу выписку судебного решения и переведу его на немецкий язык, и как он его получит, у него будет месяц для обжалования", - рассказал Шветский о дальнейшем процессе.

В олимпийском сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, в которой тренируется Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала допинг-пробу с положительным результатом на чемпионате России в декабре 2021 года.