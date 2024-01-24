Шветский призвал Зеппельта ответственнее относиться к своим публикациям

В среду суд в Москве удовлетворил иск врача к немецкому журналисту

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Немецкому журналисту Хайо Зеппельту следует в будущем ответственнее относиться к своим публикациям. Такое мнение ТАСС высказал врач российских фигуристов на Олимпиаде в Пекине Филипп Шветский.

В среду Никулинский районный суд Москвы признал правоту Шветского в иске по делу о защите его чести, достоинства и деловой репутации.

"Что бы я сказал Зеппельту? Наверное, что журналисты должны более ответственно относиться к своим публикациям, если только это не заказной материал, а у меня от всей этой истории сложилось именно такое впечатление. Конечно, без сенсаций теряется весь романтизм, но это долг профессии. Зеппельт взял за один из своих главных аргументов мою мнимую им дисквалификацию, на чем и основывал все дальнейшие доводы, но при простом запросе в антидопинговое агентство можно было получить официальную информацию об отсутствие нарушения антидопинговых правил в моей биографии и закрыть тему. Или обратить внимание на мою работу на Олимпиаде в Пхёнчхане, куда не могли попасть запятнанные допинговыми историями специалисты, на каждую фантазию, представленную им, мне пришлось аргументированно, документами с печатями отвечать", - сказал Шветский.

"До сих пор в публикациях пишут "врач Валиевой и Тутберидзе", но я никогда не был ничьим врачом - в течение восьми лет я был врачом сборной команды России по фигурному катанию, и это для меня принципиальный факт. И на данный момент я продолжаю находиться в штабе Федерации фигурного катания на коньках России, поэтому заголовки "бывший врач сборной" вызывают вопросы", - добавил он.

Основанием для иска к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD стал видеоматериал, в котором журналист, по мнению врача, опорочил его репутацию, указав на его возможную причастность к попаданию допинга в организм фигуристки Камилы Валиевой перед Олимпиадой в Пекине. Иск был подан 26 июля. В ноябре состоялось первое заседание.

В олимпийском сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, в которой тренируется Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала допинг-пробу с положительным результатом на чемпионате России в декабре 2021 года.