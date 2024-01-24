Матчи 21-го тура Российской премьер-лиги перенесут на более поздний срок

Изначально игры были запланированы на 15-17 марта

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Матчи 21-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) будут перенесены на более поздний срок. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РПЛ.

"Изменения в календаре будут приняты по итогам очного собрания лиги", - говорится в сообщении РПЛ.

Изначально матчи 21-го тура должны были пройти с 15 по 17 марта. В 21-м туре состоится матч между московскими ЦСКА и "Спартаком", встреча должна пройти на стадионе армейцев. Действующий чемпион России петербургский "Зенит" примет казанский "Рубин", занимающий первое место после 18 туров "Краснодар" дома сыграет с калининградской "Балтикой". Грозненский "Ахмат" на своем поле встретится с "Сочи", московские "Локомотив" и "Динамо" проведут выездные матчи против "Пари Нижний Новгород" и "Оренбурга" соответственно. "Факел" в Воронеже примет самарские "Крылья Советов", екатеринбургский "Урал" на своем поле проведет матч против "Ростова".

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.