Футболист Давила назвал причину восьмого места ЦСКА в РПЛ перед зимней паузой

Команда попала в "зону турбулентности" перед перерывом на сборныеЮ считает чилиец

ТАСС, 24 января. Московский ЦСКА попал в "зону турбулентности" перед уходом на зимнюю паузу в чемпионате России по футболу и поэтому опустился в турнирной таблице. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал нападающий армейцев Виктор Давила.

По итогам 18 туров ЦСКА занимает восьмое место с 28 очками. От лидирующего в таблице "Краснодара" столичный клуб отстает на 10 очков.

"Если не ошибаюсь, за несколько туров до зимней паузы мы шли на третьем месте и приближались к лидерам, но не повезло перед ноябрьской международной паузой. Сыграли вничью с "Факелом", который спасся на последних минутах, и после этого нас начало штормить: выиграли у "Ростова", но проиграли два важнейших матча "Динамо" и "Краснодару". Кажется, мы попали в такую зону турбулентности, где не хватало стабильности".

Футболист отметил, что игроки ЦСКА способны побороться за чемпионство, если проявят единство в достижении поставленной цели. "Считаю, самый важный момент - это единство. Когда команда как единое целое работает для достижения общей цели, это существенно облегчает путь к ней. Считаю, очень важно, чтобы все в нашей команде были едины", - добавил он.

В следующем туре чемпионата России ЦСКА примет "Оренбург". Встреча пройдет в начале марта.