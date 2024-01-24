Чемпионка мира в прыжках с шестом Сидорова прокомментирует турнир с участием Ласицкене

Турнир "Битва полов" пройдет 28 января

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Завершившая карьеру спортсменки чемпионка мира в прыжках с шестом 2019 года Анжелика Сидорова выступит в роли телевизионного комментатора на московском турнире "Битва полов", который состоится 28 января. Об этом сообщил ТАСС директор соревнований Михаил Бутов.

"Наша замечательная Анжелика Сидорова согласилась стать телекомментатором турнира "Битва полов", она будет работать непосредственно на соревнованиях в "Салют-Гераклионе", - сказал Бутов. - По-моему, для нее это будет первый опыт в таком качестве, но я уверен, что у Анжелики все получится. Мы очень рады предоставить недавно завершившей блистательную карьеру спортсменке возможность попробовать себя в новой роли".

В соревнованиях примут участие сильнейшие прыгуны в высоту из России и Белоруссии, включая олимпийскую чемпионку Игр-2020 Марию Ласицкене, победителя зимнего ЧМ-2018 Данила Лысенко и бронзового призера летнего мирового первенства 2019 года Илью Иванюка.

В активе 32-летней Сидоровой, объявившей в декабре об уходе из спорта, есть также серебро Олимпиады в Токио и золото летнего чемпионата Европы - 2014.