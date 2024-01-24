Матыцин: инфраструктура регионов РФ позволит провести Спартакиаду на высочайшем уровне

Министр спорта отметил, что предстоящие соревнования являются главным стартом зимнего календаря

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Соревнования Всероссийской зимней спартакиады сильнейших спортсменов станут главным стартом календаря по зимним видам спорта, а качественная спортивная инфраструктура регионов позволит провести их на высочайшем уровне. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

"Спартакиада станет главным стартом спортивного календаря по зимним олимпийским видам спорта, поэтому важно обеспечить условия для честной конкуренции всех участников, а также высокий уровень организации, логистики, размещения и передвижения всех гостей, спортсменов, зрителей, приоритетное внимание всегда уделяем вопросам безопасности, - сказал Матыцин. - Соревнования Спартакиады принимают пять регионов, многие спортивные объекты являются частью наследия крупных международных турниров, проведенных в России за последние 10 лет: в Краснодарском крае на федеральной территории "Сириус" это олимпийские санно-бобслейные трассы, в Красноярске - объекты проведения Всемирных студенческих игр. Уверен, что качественная спортивная и городская инфраструктура регионов позволит провести все соревнования на высочайшем уровне. Ждем всех болельщиков на трибунах спортивных объектов Спартакиады".

Спартакиада состоится с 9 по 18 февраля 2024 года, соревнования пройдут в Краснодарском и Красноярском краях, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях. 2,5 тыс. спортсменов разыграют 108 комплектов наград в 14 олимпийских видах спорта.