Шветский надеется, что вердикт суда по его делу повлияет на решение CAS в пользу Валиевой

В среду Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск врача сборной России по фигурному катанию к немецкому журналисту Хайо Зеппельту

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Врач сборной России по фигурному катанию Филипп Шветский надеется, что решение суда по иску к немецкому журналисту Хайо Зеппельту поможет Спортивному арбитражному суду (CAS) вынести положительное решение по отношению к фигуристке Камиле Валиевой. Об этом он рассказал журналистам.

В среду Никулинский районный суд Москвы удовлетворил иск Шветского к Зеппельту по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации. Основанием для иска к Зеппельту и сообществу вещательных компаний ARD стал видеоматериал, в котором журналист, по мнению врача, опорочил его репутацию, указав на его возможную причастность к попаданию допинга в организм Валиевой перед Олимпиадой в Пекине.

"В 2018 году в начале нового олимпийского цикла для меня лично целью было командное золото. Поэтому четыре года мы шли к этому, завоевали его, и нужно дожать эту тему. Эта победа будет еще ценнее. Через препятствия надо доказать, что победа была заслуженной. Надеюсь, что моя сегодняшняя ситуация внесет дополнительный вклад в копилку главной команды", - сказал Шветский.

По решению суда, денежная сумма, выигранная Шветским у Зеппельта, составляет один рубль. "Если бы мне дали этот рубль, а я нумизмат, он бы стоил уже дороже, чем рубль", - отметил он.

17-летняя фигуристка подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат проверки которой был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире. Ожидается, что Спортивный арбитражный суд вынесет решение по делу спортсменки до 12 февраля 2024 года.