Представители четырех стран выступят на Играх будущего в дисциплине Warface

Всего на турнире по тактическому бою выступят восемь команд

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Представители России, Белоруссии, Азербайджана и Казахстана примут участие в Играх будущего в турнире по тактическому бою (Warface + лазертаг). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Игр будущего.

Всего на турнире по Warface выступят восемь команд: Winstrike, Antayd, BezPontov, Awinaw, Penny, Young, HLS и Synergy.Repulse. Представитель Казахстана выступит в составе Young, в состав команды Antayd вошли по одному представителю Белоруссии и Азербайджана.

Игры будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Формат подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.