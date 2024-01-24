Главный тренер "Сочи" рассказал, что работает с хоккеистом Мичковым над игрой в обороне

По мнению Дмитрия Кокорева, хоккеисту надо совмещать игру в атаке и правильные действия в обороне

ТАСС, 24 января. Тренерский штаб хоккейного клуба "Сочи" работает с нападающим Матвеем Мичковым над игрой в обороне. Об этом "Спорт-Экспрессу" рассказал главный тренер команды Дмитрий Кокорев.

19-летний Мичков в текущем сезоне Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел 35 матчей за петербургский СКА и "Сочи", в которых набрал 29 очков (13 шайб + 16 передач).

"Мы много разговариваем с Матвеем, не раз ему говорил, что сейчас игра в обороне - основной момент для него. То, что он умеет забивать голы и отдавать передачи, - это здорово, в атакующих качествах Матвей только прибавляет. Но любой человек, который играет на команду, должен уметь обороняться, тогда он станет в целом еще сильнее. В прошлом году уже начало получаться, бывают игры, когда что-то не получается", - сказал Кокорев.

"Матвей хочет забить, чтобы помочь команде, убегая со своей позиции. Надо совмещать игру в атаке и правильные действия в обороне, если он добавит в обороне, то станет очень полезным нападающим для любой команды. Мы работаем над этим, чтобы Матвей понимал важность игры в обороне, чтобы помогал пятерке, а не убегал в среднюю зону и не ждал шайбу. Он станет только сильнее, когда начнет все делать вовремя, это часть хоккея и нашей тренерской работы", - добавил главный тренер "Сочи".

Мичков является чемпионом юношеской Олимпиады (2020), серебряным призером юниорского чемпионата мира (2021), на котором был признан самым ценным игроком турнира, и победителем Кубка Глинки/Гретцки (2021). В ноябре 2021 года в матче первого тура Кубка Карьяла против сборной Финляндии Мичков стал самым молодым игроком в истории отечественного хоккея, сыгравшим за национальную сборную. Нападающий был выбран "Филадельфией" под общим седьмым номером на драфте Национальной хоккейной лиги 2023 года.