Футболисты "Локомотива" проиграли "Акрону" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 0:2

ТАСС, 24 января. Московский "Локомотив" со счетом 0:2 проиграл тольяттинскому клубу Мелбет - Первой лиги "Акрон" в товарищеском матче. Встреча прошла в Абу-Даби, где обе команды проводят тренировочные сборы.

Забитыми мячами отметились Иван Чудин (20-я минута) и Владислав Галкин (23).

Следующий товарищеский матч "Локомотив" проведет 31 января с екатеринбургским "Уралом". "Акрон" 3 февраля встретится с калининградской "Балтикой".

"Локомотив" после 18 туров набрал 31 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги. "Акрон" с 35 очками в 20 играх располагается на 3-й строчке в Первой лиге.