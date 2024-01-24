Пятерых членов молодежной сборной Канады 2018 года обвиняют в сексуальном насилии

Весной 2022 года женщина подала иск на 3,55 млн долларов против Федерации хоккея Канады

ТАСС, 24 января. Пятерым членам молодежной сборной Канады по хоккею, выступавшей на чемпионате мира 2018 года, приказали сдаться в полицию, чтобы предъявить им обвинения в сексуальном насилии. Об этом сообщает газета The Globe and Mail.

Обвинения связаны с предполагаемым сексуальным насилием во время гала-мероприятия по гольфу и гала-мероприятия Федерации хоккея Канады 18 июня 2018 года в честь победы молодежной сборной на чемпионате мира.

В мае 2022 года женщина подала иск на 3,55 млн долларов против Федерации хоккея Канады, молодежной сборной и восьми бывших игроков, окружавших команду 2018 года. Ранее журналист Рик Уэстхед сообщил, что игрокам молодежной сборной Канады образца 2018 года не разрешат участвовать на международных соревнованиях до тех пор, пока не завершится расследование.

Членами молодежной сборной Канады на молодежном чемпионате мира 2018 года были вратарь "Филадельфии" Картер Харт и нападающий "Калгари" Диллон Дюбе. Оба игрока ранее получили от клубов бессрочный отпуск.

Сборная Канады в финальном матче молодежного чемпионата мира 2018 года со счетом 3:1 обыграла команду Швеции. Третье место заняли американцы, четвертыми стали чехи.