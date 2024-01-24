Попова: фигуристка Симонова очень испугалась падения с поддержки, но уже улыбается

Мария Симонова во время исполнения короткой программы упала с поддержки, сильно ударившись головой

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Фигуристка Мария Симонова, ударившаяся головой на Всероссийских соревнованиях "На призы президента Федерации фигурного катания Москвы", в ближайшее время пройдет обследование, в настоящее время ее госпитализировали на скорой, но настроение у спортсменки уже получше. Об этом ТАСС рассказала тренер фигуристки Бетина Попова.

Во время исполнения короткой программы Симонова, выступающая в паре с Мартином Бреславским, упала с поддержки, сильно ударившись головой.

"Маша, конечно, очень испугалась после падения. Сейчас едем в больницу, чтобы сделать обследование. Но настроение у нее уже получше, улыбается", - сообщила Попова.

Симоновой 14 лет, ее партнеру Мартину Бреславскому - 17 лет. Пара занимается в тренерском штабе Сергея Рослякова и Бетины Поповой.