Рентген не выявил серьезной травмы у упавшей на турнире в Москве фигуристки Симоновой

Спортсменка, выступающая в парном катании, ударилась головой об лед во время исполнения короткой программы

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Фигуристка Мария Симонова, ударившаяся головой на соревнованиях "На призы президента Федерации фигурного катания Москвы", избежала серьезных последствий для здоровья. Об этом ТАСС рассказала тренер фигуристки Бетина Попова.

Во время исполнения короткой программы Симонова упала с поддержки, сильно ударившись головой.

"Рентген не выявил серьезных последствий падения, - сообщила Попова. - Маша уже шутит с партнером, он с ней на связи и очень переживал за нее. Сейчас он находится с нами, в больнице, и ждет Машу после обследования. Видели в лентах новость про ее потерю памяти - с памятью все хорошо. Партнера помнит, тренера помнит, программу помнит, так что все хорошо. Ждем результатов дальнейших обследований, чтобы исключить все риски".

Симоновой 14 лет, ее партнеру Мартину Бреславскому - 17 лет. Пара занимается в тренерском штабе Сергея Рослякова и Бетины Поповой.