Владелец баскетбольной "Юты" отправил запрос на появление в штате клуба НХЛ

Последней командой, включенной в состав Национальной хоккейной лиги, был "Сиэтл"

ТАСС, 24 января. Владелец клуба Национальной баскетбольной ассоциации "Юта" Райан Смит обратился в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) с просьбой инициировать процесс расширения для создания команды в одноименном штате. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

"НХЛ высоко ценит интерес, проявленный к приведению хоккея НХЛ в Юту. В ходе бесед в течение последних двух лет мы были впечатлены приверженностью Райана и Эшли Смит своему сообществу, а также их страстью и видением Юты не только как хоккейного рынка, но и как выдающегося места для спорта и развлечений. Юта - многообещающий рынок, и мы с нетерпением ждем продолжения наших дискуссий", - говорится в заявлении пресс-службы НХЛ.

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли подтвердил 3 июня на финале Кубка Стэнли, что лига связалась с Райаном Смитом, и он выразил заинтересованность в привлечении команды НХЛ в Солт-Лейк-Сити.

В настоящее время в НХЛ выступают 32 команды. Последней командой, включенной в состав участников турнира, был "Сиэтл". Клуб выступает в НХЛ с сезона-2021/22.