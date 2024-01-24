Четвертый этап турнира по фигурному катанию "Битва школ" перенесли на "ЦСКА-Арену"

Ранее турнир планировали провести в "Центре фигурного катания Этери Тутберидзе"

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Четвертый этап турнира по фигурному катанию "Битва школ" перенесен из "Центра фигурного катания Этери Тутберидзе" на "ЦСКА-Арену", сроки соревнований остались без изменений - они пройдут 27 января. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках Москвы и создатель соревнований Нина Мозер.

Командные юношеские соревнования среди спортсменов от 6 до 12 лет "Битва школ" организованы Департаментом спорта города Москвы. Турнир проходит в шесть этапов, финал состоится 14 апреля. Хедлайнером четвертого этапа станет олимпийская чемпионка в команде Игр в Пекине Камила Валиева.

"Турнир перенесен на "ЦСКА-Арену", - сообщила Мозер. - Причиной переноса стали вопросы документации. Поскольку каток Этери Тутберидзе совсем новый, не все необходимые для проведения таких соревнований бумаги успели оформить".

В рамках четвертого этапа "Битвы школ" зрителей ждут соревнования девяти школ фигурного катания в I и II юношеском разряде, а также в I и II спортивном разряде. На лед выйдут воспитанники Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Московская академия фигурного катания на коньках" школы "Хрустальный", отделения "Синяя птица" школы "Медведково", СШОР им. С. А. Жука, спортсмены коммерческих школ фигурного катания "Sotka school" и "Ласточка", а также фигуристы ООО "Академия спорта", ОФК "Южный лед" и ООО "Арена плей Север".