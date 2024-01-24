Футболист "Ариса" Сулейманов забил гол в матче Кубка Греции

Команда российского нападающего победила "Ники Волос" со счетом 3:0 в первом матче четвертьфинала Кубка Греции

ТАСС, 24 января. Российский нападающий "Ариса" Магомед-Шапи Сулейманов забил гол в первом матче четвертьфинала Кубка Греции по футболу с "Ники Волосом". Встреча завершилась домашней победой "Ариса" со счетом 3:0.

Сулейманов вышел на поле после первого тайма и забил третий мяч своей команды на шестой компенсированной ко второму тайму минуте. Ответная встреча состоится 30 января.

Сулейманову 24 года, он перешел в "Арис" в сентябре 2023 года. В разных турнирах провел за греческую команду 19 матчей, в которых забил 5 мячей и сделал 4 голевые передачи. Ранее нападающий выступал за "Краснодар", турецкий "Гиресунспор" и израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы.