Александр Медведев прокомментировал интерес "Ботафого" к футболисту "Зенита" Венделу

По словам председателя правления клуба, эта информация является слухом

ТАСС, 24 января. Информация об интересе бразильского "Ботафого" к футболисту петербургского "Зенита" Венделу является слухом. Об этом "Спорт-Экспрессу" заявил председатель правления "Зенита" Александр Медведев.

Ранее портал Globo сообщил, что "Ботафого" сделал предложение по аренде полузащитника "Зенита".

"Вендел может уйти в аренду в "Ботофаго"? Чья это информация, Globo? Наверное, это издание "Глупо". Слухи не комментируем и не обсуждаем", - сказал Медведев.

Венделу 26 лет, он выступает за "Зенит" с октября 2020 года. В нынешнем сезоне игрок провел за "Зенит" 18 матчей в различных турнирах, в которых отметился 4 голами и 6 результативными передачами. В составе петербургского клуба бразилец трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем суперкубка страны. Ранее Вендел выступал за португальский "Спортинг" и бразильский "Флуминенсе".