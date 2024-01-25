"Торонто" обыграл "Виннипег" в матче НХЛ. Самсонов второй раз в сезоне сыграл "на ноль"

Российский вратарь отразил все 32 броска по воротам

ТАСС, 25 января. "Торонто" дома со счетом 1:0 в овертайме обыграл "Виннипег" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбу на 65-й минуте забросил Остон Мэттьюс.

Российский вратарь "Торонто" Илья Самсонов отразил все 32 броска по воротам, второй раз в сезоне сыграв "на ноль". Нападающий "Виннипега" Владислав Наместников не сумел отметиться результативными действиями.

"Торонто" занимает третье место в Атлантическом дивизионе, после 46 матчей команда набрала 56 очков. "Виннипег" лидирует в Центральном дивизионе с 65 очками после 46 встреч. Следующий матч команды вновь проведут друг против друга, игра состоится на льду "Виннипега" 28 января.

В других матчах дня "Каролина" на выезде со счетом 3:2 обыграла "Бостон". "Флорида" на своем льду со счетом 6:2 победила "Аризону", голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 31 бросок.