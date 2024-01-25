Бучневич и Торопченко забросили по шайбе за "Сент-Луис" в матче НХЛ против "Ванкувера"

"Сент-Луис" одержал победу в овертайме

ТАСС, 25 января. "Сент-Луис" в гостях со счетом 4:3 в овертайме обыграл "Ванкувер" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Джейк Нейборс (14-я минута), Павел Бучневич (15), Алексей Торопченко (42) и Брайден Шенн (62). У "Ванкувера" отличился Пиус Сутер (42, 46 и 60).

Бучневич забросил 14-ю шайбу в сезоне, также на счету российского нападающего 20 голевых передач в 44 играх. Для Торопченко шайба в матче с "Ванкувером" стала седьмой в текущем сезоне, россиянин набрал 11 (7 шайб + 4 голевые передачи) очков в 46 играх. Игроки "Ванкувера" Илья Михеев, Андрей Кузьменко, Никита Задоров не отметились результативными действиями, также очков не набрал нападающий "Сент-Луиса" Никита Александров.

"Сент-Луис" благодаря победе поднялся на пятое место турнирной таблицы Центрального дивизиона, команда набрала 50 очков в 46 играх. "Ванкувер" возглавляет общую таблицу НХЛ с 69 очками после 48 встреч. В следующем матче "Сент-Луис" на выезде сыграет с "Сиэтлом" 27 января, "Ванкувер" на следующий день примет "Коламбус".

В другом матче "Колорадо" дома со счетом 6:2 обыграл "Вашингтон", в составе победителей 5 очков (4+1) набрал канадский форвард Натан Маккиннон. В гонке бомбардиров Маккиннон обошел российского нападающего "Тампы" Никиту Кучерова (80 очков в 47 матчах, 31+49), у канадца 82 (30+52) очка после 48 встреч. Маккиннон установил новый рекорд клуба по числу домашних игр с набранными очками (24 матча), также канадец вышел на третье место в истории лиги по этому показателю, лидером является Уэйн Гретцки (40 матчей, сезон-1988/89), второе место занимает Бобби Орр (25, сезон-1974/1975). Российский голкипер "Колорадо" Александр Георгиев отразил 23 броска, хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин сделал голевую передачу, его одноклубник Евгений Кузнецов не отметился результативными действиями.