СМИ: MLS заблокировала переход футболиста Феррейры из "Далласа" в "Спартак"

Клубы уже договорились о переходе нападающего сборной США за $13 млн

ТАСС, 25 января. Главная футбольная лига (MLS) заблокировала переход американского нападающего "Далласа" Хесуса Феррейры в московский "Спартак". Об этом сообщает портал The Athletic.

По информации источника, "Даллас" получил от "Спартака" предложение о трансфере Феррейры на сумму $13 млн. Стороны договорились о переходе игрока, однако MLS заблокировала переход, обосновав это рисками для американских компаний, которые ведут бизнес с компаниями из России.

Феррейре 23 года, в сезоне-2023 нападающий провел за "Даллас" 34 матча, забил 14 голов и отдал 7 голевых передач. За команду из Техаса игрок выступает с 2018 года. В составе сборной США Феррейра провел 23 матча, забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.