Чилийский футболист Томпсон перешел в "Оренбург" на правах аренды

Арендное соглашение предусматривает право выкупа игрока

ТАСС, 25 января. Чилийский полузащитник Хорди Томпсон перешел в футбольный клуб "Оренбург" на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Арендное соглашение предусматривает право выкупа игрока.

Томпсону 19 лет, с января 2023 года он выступал за основную команду чилийского "Коло-Коло", воспитанником которого является. В сезоне-2023 игрок провел 27 матчей, забив 6 голов и отдав 2 голевые передачи.

В Чили в отношении футболиста продолжается судебный процесс, полузащитник обвиняется в насилии над бывшей девушкой.

"Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги, набрав 15 очков в 18 матчах.