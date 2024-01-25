Самсонова признали третьей звездой игрового дня в НХЛ

Голкипер "Торонто" сыграл "на ноль" в матче против "Виннипега"

ТАСС, 25 января. Вратарь "Торонто" Илья Самсонов признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В домашнем матче против "Виннипега" (1:0 ОТ) Самсонов отразил 32 броска. Россиянин второй раз в сезоне сыграл "на ноль".

Первой звездой дня стал канадский нападающий "Колорадо" Натан Маккиннон, в домашнем матче против "Вашингтона" (6:2) набравший 5 очков (4 гола + 1 голевая передача).

Второй звездой дня стал канадский нападающий "Флориды" Сэм Райнхарт, в домашней игре против "Аризоны" (6:2) забросивший одну шайбу и отдавший одну голевую передачу.