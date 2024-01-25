Бой за звание абсолютного чемпиона мира Бетербиев - Бивол планируется провести 1 июня

В команде Бивола не знают, дала ли согласие на бой сторона Бетербиева

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым планируется провести 1 июня в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС сообщили в команде Бивола.

"Обсуждается дата боя - 1 июня в Саудовской Аравии. Пока мы не знаем, дала ли согласие сторона Бетербиева", - сообщили ТАСС в команде Бивола.

14 января Бетербиев защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации, победив британца Каллума Смита техническим нокаутом в седьмом раунде. В послужном списке 38-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации. В активе 33-летнего боксера 22 победы (11 нокаутом), ни одного поражения.