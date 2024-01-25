Смагин: партия Непомнящего и Дин Лижэня на турнире в Вейк-ан-зее была невысокого качества

Россиянин одержал победу белыми фигурами

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский шахматист Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь не смогли показать игру высокого качества в партии на турнире в нидерландском Вейк-ан-Зее. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Непомнящий обыграл Дин Лижэня белыми фигурами в десятом туре турнира. В апреле 2023 года россиянин уступил китайцу в матче за мировую шахматную корону.

"Конечно, у Яна остался груз недосказанности после поражения в матче за мировую шахматную корону, поэтому любой матч против Дин Лижэня является принципиальным, - сказал Смагин. - Несмотря на то, что Дин Лижэнь находится не в лучшей форме, победы над ним всегда важны с точки зрения психологии, и Ян молодец, что смог его обыграть. Что касается самой игры, она была невысокого качества, но спортивный результат здесь намного важнее".

На турнире в Нидерландах шахматисты проведут 13 туров. Соревнования завершатся 28 января.