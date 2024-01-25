Футбольный клуб СКА из Ростова-на-Дону перешел в Медиалигу

Владелец клуба рэпер Баста объяснил такое решение финансовыми причинами

ТАСС, 25 января. Ростовский футбольный клуб СКА, выступавший во Второй лиге, в 2024 году будет играть в Медиалиге. Об этом сообщил в своем Telegram-канале владелец СКА Василий Вакуленко (рэпер Баста).

"Мы пришли в сложное время. По объективным причинам финансовая помощь, на которую мы рассчитывали, не была нами получена. Нашим планам, как и планам многих других, помешал коронавирус. Нам стоило больших трудов, чтобы СКА не разделил печальную судьбу многих компаний, прекративших существование", - сказал Вакуленко.

"Формальные требования выросли, а вариантов финансовой поддержки, партнерства за последние несколько лет стало гораздо меньше. Задача остаться во Второй лиге стала для СКА неподъемной. Мы приняли непростое, но, на наш взгляд, достойное решение - перейти в медиафутбол, в новый сезон, который стартует этой весной, потому что главное для нас, чтобы клуб был на виду, чтобы за него болели, чтобы продолжалась его история. Сегодня медийный футбол становится ближе к болельщикам. СКА - это не дивизион или лига, СКА вне времени и формата", - добавил он.

В 2023 году СКА занял второе место в подгруппе Б группы 1 дивизиона Б Леон - Второй лиги. Клуб был основан в 1937 году, в 1966 году ростовская команда стала серебряным призером чемпионата СССР, а в 1981 году выиграла Кубок СССР. Вакуленко стал владельцем СКА в 2019 году.