Упавший с 10-го этажа боец ММА Зайналов пока не может говорить

Спортсмен выпал из окна и упал на автомобиль

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Упавший с десятого этажа боец смешанного стиля (ММА) Магомед Зайналов пока не может разговаривать, но находится в сознании. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

Ранее стало известно, что Зайналов выпал из окна десятого этажа и упал на автомобиль. Он получил травмы ног и таза.

"Он был трезв в момент произошедшего. Сейчас он в сознании, но говорить не может. Как только такая возможность появится, мы сможем узнать больше деталей произошедшего", - сказал собеседник агентства.

Зайналову 24 года, он выступает в поп-ММА.