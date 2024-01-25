Кафельников оценил выступление Рублева на Australian Open

Российский теннисист дошел до четвертьфинала

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев не прыгнул выше головы, однако и не сыграл ниже своих возможностей на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Евгений Кафельников.

На турнире Рублев дошел до четвертьфинала, где уступил итальянцу Яннику Синнеру.

"Четвертьфинал - это очень хороший результат, - сказал Кафельников. - Андрей сыграл на своем уровне, он не прыгнул выше головы, но и не сыграл ниже своих возможностей. Не знаю, с чем связаны его десять поражений в четвертьфиналах на турнирах Большого шлема, надеюсь, он сможет сделать шаг вперед".

26-летний Рублев располагается на пятой позиции в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Спортсмен выиграл 15 турниров под эгидой организации в одиночном разряде. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе российской команды выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Из россиян в мужском одиночном разряде турнир выигрывали Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).