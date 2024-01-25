IBU требует пожизненного отстранения экс-главы организации Бессеберга

Также бывший президент Международного союза биатлонистов может быть подвергнут штрафу в размере €100 тыс.

ТАСС, 25 января. Международный союз биатлонистов (IBU) потребует пожизненного отстранения бывшего президента организации Андерса Бессеберга от деятельности, связанной со спортом, и штрафа в размере €100 тыс. Об этом сообщил глава независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit Грег Маккенна, комментарий которого приводит норвежская газета VG.

"Мы пришли к выводу, что Бессебергу необходимо пожизненно запретить занимать должности и заниматься деятельностью, связанной со спортом, - сказал Маккенна. - Также он должен получить штраф в размере до €100 тыс."

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту главы IBU, который он занимал с 1993 по 2018 год. Норвежец неоднократно обвинялся и в сокрытии положительных допинг-проб российских биатлонистов, одно из расследований велось Национальным органом по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений Норвегии. В апреле адвокат норвежца Кристиан Хьорт сообщил ТАСС, что оснований для обвинений не нашлось. Дело Бессеберга будет рассматривать Спортивный арбитражный суд.