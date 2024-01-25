Дружинин считает, что российские прыгуны в воду были бы изгоями на Олимпиаде

Россияне не стали подавать заявки на участие в чемпионате мира в нейтральном статусе, что лишило их возможности отобраться на Олимпиаду в Париже

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российские прыгуны в воду пропустят Олимпийские игры в Париже, потому что лидеры сборной не смогли бы получить нейтральный статус, а их соперники относились бы к ним негативно. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

На прошлой неделе стало известно, что российские прыгуны в воду не стали подавать заявки на участие в февральском чемпионате мира в Катаре в нейтральном статусе, что лишило их возможности отобраться на Олимпиаду в Париже.

"На чемпионат мира отобрались спортсмены, занявшие первые места на чемпионате России в прошлом году. Вместе с тем критерии допуска, которые предлагают Международный олимпийский комитет и международная федерация, говорят о том, что поехать на соревнования могут только спортсмены, которые не состоят в обществах "Динамо" и ЦСКА и других организациях, связанных с силовыми ведомствами. У нас же 99% спортсменов, которые могли поехать на чемпионат мира в нейтральном статусе, состоят в тех или иных обществах. А отправлять туда людей, занявших пятое-шестое места, нет смысла, потому что таким образом мы бы нарушили спортивный принцип, и такое решение не поймут ребята, которые отобрались по праву", - сказал Дружинин.

"Кроме того, мы не до конца знаем условия допуска, ведь спортсмены туда должны ехать индивидуально. Нужно ли им будет подписывать какие-нибудь бумаги, как отправлять с ними врачей, массажистов? Вопрос и в том, как к ним там будут относиться, будут ли они там чувствовать себя изгоями, сидеть отдельно от всех и ни с кем не общаться? В моем понимании, так и будет. Международные соревнования превратились в политику, недружественные страны пытаются что-то доказать, ущемляя права наших спортсменов, которые просто хотят выступать на равных с другими", - отметил он.

На последней Олимпиаде российские прыгуны в воду завоевали одну награду - Александр Бондарь и Виктор Минибаев в Токио стали третьими в синхронных прыжках с вышки.