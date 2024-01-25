Сборная России по баскетболу сыграет на Играх дружбы

По словам главного тренера национальной команды Зорана Лукича, подготовка к турниру начнется в августе

ТАСС, 25 января. Сборная России по баскетболу примет участие в Играх дружбы основным составом. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщил главный тренер национальной команды Зоран Лукич.

"Мы сыграем на Играх дружбы в сентябре, - сказал Лукич. - Начнем подготовку в августе, так что в феврале будет очень полезный сбор. Вы видели, что мы опубликовали список из 24 фамилий. Да, в нем нет опытных игроков вроде Астапковича. Но есть ребята, которых мы еще не видели в тренировочном процессе: Попов, Савин, Петенев. Продуктивно поработаем".

"Нет-нет-нет! Национальная сборная, - ответил тренер сборной России на вопрос, сыграет команда основным или резервным составом. - И я не исключаю, что мы возьмем и пару опытных игроков. Того же Астапковича, если у Антона не будет проблем со здоровьем".

Игры дружбы должны состояться с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге.