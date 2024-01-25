Ягудин пообещал представить особый номер на шоу "Влюбленные в фигурное катание"

Шоу пройдет 14 февраля

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2002 года Алексей Ягудин подготовит особый номер, который представит на шоу "Влюбленные в фигурное катание". Комментарий Ягудина предоставлен ТАСС пресс-службой Москомспорта.

"В этот день мы с моими юными коллегами превратим ледовую арену в самое романтичное место на планете, - сказал Ягудин. - И как же здорово, что любви все возрасты покорны - думаю, что только благодаря этому я стану частью этого очаровывающего фестиваля. И специально ради такого случая я планирую подготовить совершенно особый номер - приходите и увидите все сами".

Шоу пройдет 14 февраля на "ЦСКА-Арене" в Москве и начнется в 19:00 мск. В нем примет участие олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова, она покажет программу под живое выступление певицы Zivert. Кроме того, участниками шоу станут олимпийские чемпионы в командном турнире Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Медведева, Александра Трусова и Александр Энберт, двукратные обладатели серебра Олимпиады в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов.