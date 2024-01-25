Спортсмены из 17 стран примут участие в Mobile Legends на Играх будущего

Всего в турнире выступят более 150 человек

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Более 150 спортсменов из 17 стран сыграют в турнире по Mobile Legends: Bang Bang в рамках Игр будущего. Об этом ТАСС сообщили пресс-службе соревнований.

Участие в турнире примут спортсмены из России, Китая, Сингапура, Египта, Сирии, Белоруссии, Индонезии, Малайзии, Лаоса, Таиланда, Монголии, Мьянмы, Германии, Саудовской Аравии, Филиппин, Турции и Камбоджи. Формат турнира предполагает соревнование в игре Mobile Legends, после чего команды выступят в физической реальности с серией испытаний на выносливость и смекалку.

Соревнования по Mobile Legends: Bang Bang пройдут с 26 февраля по 3 марта в "Казань экспо".