Тарпищев заявил, что скоро передаст Джоковичу приглашение на матч сборных России и Сербии

Российские футболисты сыграют с сербами в марте

МОСКВА, 25 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в ближайшее время передаст первой ракетке мира Новаку Джоковичу приглашение на товарищеский матч между сборными России и Сербии по футболу. Об этом Тарпищев сообщил ТАСС.

Встреча команд России и Сербии должна пройти в марте.

"Это пожелание организаторов матча. Если не будет играть нигде, то есть вариант, что Джокович сможет [приехать], - сказал Тарпищев. - Возможно, я приглашение ему пришлю даже сейчас, пока он в Австралии. Меня попросили - я приглашение передам. А там - по воде вилами, сможет ли он".

На данный момент Джокович выступает на Открытом чемпионате Австралии. В пятницу в полуфинале он сыграет с итальянцем Янником Синнером. В марте в США пройдут два турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" - в Индиан-Уэллсе (6-17 марта) и Майами (20-31 марта). Престижнее соревнований данной категории только турниры Большого шлема и Итоговый турнир ATP.

Джоковичу 36 лет, он является первой ракеткой мира, на его счету 98 побед на турнирах под эгидой ATP, в том числе 24 победы на турнирах Большого шлема - рекорд в одиночном разряде среди мужчин. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций временно отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В 2023 году сборная России провела товарищеские игры с командами Ирана (1:1), Ирака (2:0), Катара (1:1), Камеруна (1:0), Кении (2:2), Кубы (8:0). В сентябре команда была разделена на две группы, в первую вошли игроки до 23 лет, они провели товарищеские матчи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2).