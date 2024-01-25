Российские прыгуны в воду проведут сбор в Китае

Как сообщил ТАСС глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин, сбор пройдет в апреле-мае

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Сборная России по прыжкам в воду весной планирует провести сбор в Китае. Об этом ТАСС сообщил глава Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

"В частном порядке договариваемся с площадкой в одном из городов Китая о том, чтобы в апреле-мае провести там сбор. Думаю, в товарищеском режиме мы там сможем посоревноваться с местными спортсменами, которые для нас являются основными конкурентами. Важно в условиях нехватки международных соревнований прыгать с сильными соперниками", - сказал Дружинин.

Российские прыгуны в воду не стали подавать заявки для выступления в соревнованиях Международной федерации плавания (World Aquatics) в нейтральном статусе, что не позволит им выступить на февральском чемпионате мира и Олимпийских играх 2024 года в Париже.