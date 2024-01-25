Чесноков ожидает равного матча между теннисистами Медведевым и Зверевым

Россиянин и представитель Германии встретятся в полуфинале Australian Open

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев и представитель Германии Александр Зверев всегда играют тяжелые матчи, поэтому вряд ли кому-то из них достанется легкая победа в полуфинале Australian Open. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Медведев и Зверев в том году играли много раз, и все их матчи прошли с приключениями, как в фильмах про вампиров, кроме их встречи в Риме, где Даниил выиграл в двух сетах. Медведев пробежал невероятный марафон, но и у Зверева дорога к полуфиналу не была легкой. Прошлый матч Медведев играл очень хорошо, если он физически восстановится, то у него будет чуть больше шансов на победу. Думаю, будет равная игра мяч в мяч, легкой игры не будет, не исключено, что им понадобится пять сетов", - сказал Чесноков.

В другом полуфинале сыграют первая ракетка мира серб Новак Джокович и итальянец Янник Синнер. "Если говорить о другом полуфинале, то для меня это мини-финал. Я изначально считал Джоковича и Синнера главными фаворитами всего турнира, поэтому, думаю, их матч станет украшением Australian Open", - отметил собеседник агентства.

Australian Open проходит с 14 по 28 января. Турнир проводится на покрытии "хард", призовой фонд составляет более $57,8 млн. Действующим победителем является Джокович. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005).