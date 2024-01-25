Мать упавшей на соревнованиях Симоновой сообщила, что фигуристка пока останется в больнице

По словам Ирины Симоновой, спортсменка не будет выписана раньше 26 января

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Четырнадцатилетняя фигуристка Мария Симонова, госпитализированная после падения во время исполнения короткой программы на соревнованиях "На призы президента Федерации фигурного катания на коньках Москвы", пробудет в больнице как минимум до 26 января. Об этом ТАСС сообщила мать спортсменки Ирина Симонова.

В среду Мария Симонова, выступающая в соревнованиях спортивных пар с 17-летним Мартином Бреславским, была отправлена в больницу с катка, где проходил турнир. Она упала с поддержки и ударилась головой об лед. Врачи диагностировали фигуристке небольшое сотрясение мозга.

"Честно говоря, от шока только сейчас начинаю отходить, только приходит осознание, что произошло. Скорая увезла нас с катка - я ехала вместе с Машей, за нами до больницы ехал Мартин, ее партнер, вместе с [тренером фигуристки] Бетиной Поповой. Наш тренер Сергей Росляков тоже приехал в больницу, - сказала Ирина Симонова. - Мартин все это время находился рядом, помогал чем мог, и сегодня он снова был в больнице. Он там до сих пор, рядом с Машей, они постоянно общаются, у них хорошие дружеские отношения. У нас вообще очень хороший коллектив спортсменов и тренеров, которым мы полностью доверяем".

"И на катке, и в скорой, и в больнице врачи постоянно были рядом - на катке врач не отходил ни на секунду, доктор скорой помощи постоянно говорил с нами. А в больнице нам были предоставлены самые лучшие специалисты - к процессу мгновенно подключилось все руководство нашей московской федерации фигурного катания, мы очень благодарны за это. Благодаря Антону Викторовичу [Абдурахманову] (президент Федерации фигурного катания на коньках Москвы - прим. ТАСС) у нас были лучшие врачи, и уже вечером я знала диагноз. Думаю, что это просто чудо, потому что падение было страшным, а в итоге - легкое сотрясение, и то под вопросом, а также гематома. Но в остальном все в порядке, и это самое главное", - добавила собеседница агентства.

Мать спортсменки также рассказала о состоянии дочери. "Конечно, Маша уже рвется на лед, но как минимум до завтра она останется в больнице, да и потом еще некоторое время ей надо побыть дома, - отметила Ирина Симонова. - Надо ли было докатывать программу? Я задала им этот вопрос - ведь этот турнир не был отборочным, он был не так важен. Но они в один голос сказали: надо".