Минспорт пока не договорился с КХЛ об изменении лимита на легионеров

Ранее агент защитника "Динамо" Бреннана Менелла сообщил, что КХЛ со следующего сезона увеличит допустимое количество легионеров в заявке на матч до пяти человек

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Министерство спорта РФ пока не договорилось с Континентальной хоккейной лигой (КХЛ) об изменении лимита на легионеров со следующего сезона. Об этом ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

25 января агент защитника московского "Динамо" Бреннана Менелла на своей странице в соцсети Х (ранее Twitter) сообщил, что КХЛ со следующего сезона увеличит допустимое количество легионеров в заявке на матч с трех до пяти человек.

"Пока нет", - ответил Матыцин на вопрос корреспондента ТАСС о том, договорились ли КХЛ, Федерация хоккея России и Минспорт о новом лимите на легионеров.

Ранее российские клубы могли заявлять до пяти легионеров на матч, новый лимит был введен с нынешнего сезона. В сезоне-2023/24 в заявке команды на матч может быть максимум три легионера.